"فقدت صديق عزيز و أب حنون".. أحمد الفيشاوي ينعي فايق عزب

نشر أحمد الفيشاوي، صورة للفنان الراحل فايق عزب، وعلق عليه قائلاً: "آخر مرة أتكلمنا كان من شهر، والنهاردة صحيت الصبح أطمن عليه وللأسف ملحقتش أسمع صوته و دعوته الجميله ليا، فقدت صديق عزيز و أب حنون".

وتابع أحمد الفيشاوي قائلاً: "سلملي علي فيشاوي الكبير عشان أنا متأكد إنكم هتشوفو بعض في الجنة إن شاء الله؛ لأنكم حبايب، إلى اللقاء". والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان فايق عزب، الدرامية مسلسل "الضاهر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ياسر زايد، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر عبدالمنعم، بطولة محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، تامر عبدالمنعم، فريال يوسف.



نعى الفنان أحمد الفيشاوي، صديقه الفنان الراحل فايق عزب، الذي توفي صباح اليوم، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".