بعد ستة أسابيع من الطرب والمنافسات والأصوات الذهبية التي قدمت تجارب غنية على المسرح أعادت الزمن الجميل إلى الذاكرة وقدمت لحظات لا تنسى، تُوّج الفنان اللبناني عبدو ياغي من فريق ملحم زين باللقب ضمن الحلقة الختامية من برنامج "The Voice Senior" على "MBC مصر".
وقد حصل ياغي على عقد مع شركة "بلاتينوم ريكوردز"، لتسجيل أغنية.
وكانت المنافسة الأخيرة قد انحصرت بين ياغي وثلاثة أصوات ذهبية أخرى، هم سعاد حسن من فريق سميرة سعيد، فيصل الحلاق من فريق نجوى كرم، ميرفت كامل من فريق هاني شاكر.
وكان على كل مدرب في القسم الأول من الحلقة اختيار صوت واحد ينقله معه إلى المرحلة الثانية وفيها يتم التصويت من خلال المدربين الآخرين، حيث يضع كل مدرب باستثناء مدرب الموهبة علامة على 100، ومن يحصل على أعلى النقاط يفوز باللقب، وبعقد تسجيل أغنية مع شركة "بلاتينوم ريكوردز".
وبعد تتويجه باللقب، ختم ياغي الحلقة بموال "إن العيون التي في طرفها حور" وأغنية "يا صلاة الزين" للراحل زكريا أحمد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 10 صور من آخر حلقات The Voice Senior وتتويج اللبناني عبدو ياغي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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