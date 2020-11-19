ملحقتش أسمع صوته.. أحمد الفيشاوي ينعي فايق عزب بكلمات مؤثرة

نعى الفنان أحمد الفيشاوي الراحل فايق عزب ، وذلك عبر نشر صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلق أحمد الفيشاوى قائلا:" آخر مرة اتكلمنا كان من شهر وأنهارده صحيت الصبح أطمن عليه و للأسف ملحقتش أسمع صوتو و دعوتو الجميله ليا.. فقدت صديق عزيز و أب حنون سلملي علي فيشاوي الكبير عشان انا متأكد انكم هتشوفو بعض في الجنة ان شاءالله لأنكم حبايب.. الي اللقاء #فايق_عزب".

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وأكد نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، لـ "دوت الخليج" خبر الوفاة قائلًا: "بالفعل توفي الفنان فايق عزب، والدفنة سوف تكون في الإسماعيلية".

وكان عزب تعرض لأزمة صحية مفاجئة وسقط على الأرض، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من منزله بسبب سوء حالته، وحجزه بغرفة للعناية المركزة.

يذكر أن فايق عزب ولد بمدينة الإسماعيلية في عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة "ابن حزم الأولية"، ثم انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية، حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وبهذا فقد حقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة، وشارك في الكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بأدائه للأدوار الثانوية.