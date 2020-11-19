فايق عزب في آخر حواراته: كنت صديقا لـ الشعراوي.. وحفظت القرآن في كتاب بالإسماعيلية

رحل عن دنيانا اليوم الفنان القدير فايق عزب بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 عاما.

وكان آخر لقاء للفنان الراحل في برنامج "المساء مع قصواء"، وقال: إنه درس القرآن في كُتًاب الشيخ سيد في الإسماعيلية كانت البداية والشيخ كان اعمى لكنه كان عظيما وفي المدرسة والجامعة مثلت في كلية آداب القاهرة البطل هاملت وتوالت الأعمال وأخدت كأس أحسن ممثل في الجامعات".

وأضاف قائلًا :" أنا مؤمن برسالة الفن، الفن رسالة عظيمة كما ان الازهر قوة مصر الناعمة الفن المصري هو قوة مصر الناعمة أنا سافرت كتير وتجمع الشعوب حولنا تؤكد إننا قدوة .. نحن نملك طاقة من الفنانين المبدعين".

كما تابع قائلًا: "الشيخ الراحل متولي الشعراوي، كان صديقي وكنت ساكن جمبه في أخر فيصل قولتله ايه رأيك في الفن، قالي الفن كالسكين، تقطع بيه الخضار والسلطة وتذبح بيه ليس العيب في السكين بل العيب في من يمسك السكين، وانا كنت مرشح في الاسماعيلية ضد الاخوان 2012 كنت بدخل الجامع اقول ان الرسول كان يقدر الفن، الفن في هذا الوقت كان فن الشعر".

وأكد قائلًا :"المسرح هو أبو الفنون، الممثل على المسرح هو الملك، القبول بتاع ربنا ودي حكمته اما الأداء والتمثيل حكاية، الصوت، القدرة انك توصلي لأخر شخص في المسرح دي قدرة".