بإطلالة جريئة.. رانيا يوسف تتألق بفستان أسود مكشوف

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا يوسف في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا أسود مكشوفا مما لفت انتباه متابعيها.

وعلقت رانيا قائلة : "ارتداء الأسود هو أسلوب حياة".

وكان قد أن انطلق منذ عده ايام العرض الخاص لمسلسل "الأنسة فرح" الذى تقوم ببطولته رانيا يوسف احتفالا بنجاح العمل فى جزئه الأول والاحتفال بالجزء الثانى الذى من المقرر عرضه غدا.

وحضر العرض الخاص أبطال المسلسل رانيا يوسف وأحمد مجدى ومحمد كيلانى.

وخطفت رانيا يوسف الأنظار إليها فى العرض الخاصة خاصة أنها ظهرت مرتدية فستانا أخضر مكشوف الصدر.

مسلسل "الآنسة فرح" الموسم الثاني، بطولة كل من رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد الجندى.

وتدور أحداث الجزء الثاني حول انفصال "شادى" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.

مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومن المقرر عرضه فى 4 أجزاء وكل جزء يتكون من 22 حلقة.

الأنسة فرح بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبواليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم الثانى.

