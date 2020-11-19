بتجربة مؤلمة وكسر حقيقي في القدم.. شيرين رضا تستعيد ذكرياتها في مسلسل نمرة اتنين

تُعرض حلقة النجمة شيرين رضا من مسلسل نمرة اتنين والتي تحمل عنوان "فرق توقيت" حصريًا على شاهد VIP يوم الخميس المقبل 19 نوفمبر.

تدور أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل حول نجمة شهيرة تستقل سيارة أجرة إلى المطار في رحلة مدتها أقل من ساعة؛ وخلال كل دقيقة من دقائق الرحلة تتجدّد ذكريات قديمة.

وكشفت شيرين عن تصويرها دورها بقدم مكسورة بالفعل وليس مجرد جزء من التمثيل، مضيفة أن موافقتها على الدور جاءت بسبب إعجابها بالشخصية ومشاركة ماجد الكدواني وهادي الباجوري في المسلسل، وأوضحت أنها تلعب دور سيدة مرت بتجربة مؤلمة أثرت على حياتها وقرارتها بشكل كبير وجعلتها تعاني طوال الوقت.

الحلقة الرابعة من مسلسل نمرة اتنين بطولة شيرين رضا وماجد الكدواني؛ سيناريو وحوار وائل حمدي، وإخراج هادي الباجوري.

وخلال عام 2020 عُرض للنجمة شيرين رضا أفلام راس السنة، Luxor والغسالة ومسلسل ليه لأ على منصة شاهد VIP، كما شاركت الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي كعضو لجنة تحكيم مسابقة GEMINI UPLIFT4GFF.

نمرة اتنين دراما اجتماعية تتناول كل حلقة منها قصة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى حول العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، متخذة من فكرة الحب الثاني محورًا للأحداث. ولكل حلقة مخرج وكاتب وأبطال مختلفين.

المسلسل فكرة آدم عبد الغفار، وأخرج حلقاته كل من آدم عبد الغفار، طارق العريان، تامر محسن، يسري نصر الله، هاني خليفة، هادي الباجوري، محمد شاكر، أنس باطهف، ومن تأليف آدم عبد الغفار، مريم نعوم، وائل حمدي، سماء عبد الخالق وسارة طيبة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات من بينهم شيرين رضا، منة شلبي، أحمد مالك، صبا مبارك، ماجد الكدواني، إياد نصار، نيللي كريم ومنى زكي؛ ومن إنتاج شاهد.