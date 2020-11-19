بالأسود.. نيللي كريم تتألق فى أحدث جلسة تصويرية لها

تحرص الفنانة نيللي كريم، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نيللي كريم، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور لها من أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت فيها بإطلالة سوداء جذابة.

يذكر أن أخر أعمال نيللي كريم، مسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، بيومي فؤاد، إسلام إبراهيم، زينب غريب، دنيا ماهر، شريف دسوقي، عمر الشناوي، محمد عادل، لؤي عمران، تأليف عمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكري.