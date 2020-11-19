بعد رحيله.. تعرف على شبيه فايق عزب من نجوم الزمن الجميل

توفى منذ ساعات قليلة الفنان فايق عزب، بعد صراع مع فيروس "كورونا"، تاركا خلفه بصمة مميزة فى عالم التمثيل والفن، وقدم العديد من الأعمال الفنية سواء ى فى الدراما أو السينما أو الإذاعة أو المسرح.

وخلال حوار له قال الفنان فايق عزب أن الفنان الراحل أحمد زكي دائماً كان يشبهه بالنجم الكبير زكي رستم، كما أضاف خلال نفس الحوار أن الزعيم عادل إمام فوجئ بالشهرة الكبيرة التى حصل عليها بعد دوره في مسلسل "سوق العصر" من خلال شخصية عتمان المغازي الذى قدمها ببراعة شديدة.

وقدم خلال تاريخه الفني 265 عملا، ومن أبرزهم فى السينما "الشيطان امرأة، خطة بعيدة المدي، وش إجرام، الباشا تلميذ"، بينما فى الدراما"ملك اليانصيب، أبيض فى أبيض، الشارد، سلطان الغرام"، وغيرها من الأعمال الفنية.