"بعد التحية".. عرض جديد على MBC مصر غدا

وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "بعد التحية".
تدور أحداث مسرحية "بعد التحية"، في إطار كوميدي داخل إحدي المطارات حيث يتعرض بعض المُسافرين للتفتيش بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.
ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور.
كريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
تُعرض مسرحية "بعد التحية" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" غدا الجمعة 20 نوفمبر 2020 الساعة 8 مساءً.
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