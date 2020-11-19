أشهرهم رجاء وآخرهم عزب.. فنانون كتب كورونا نهاية حزينة لحياتهم

أصيب عدد كبير من الفنانين داخل الوسط الفنى بفيروس كورونا المستجد، ولكن هناك من قام بمحاربة الفيروس، وهناك من قد انتصر الفيروس عليه ليكتب نهاية حزينة لحياتهم، حيث كان شديد الخطورة ولم يكن أحد يعرف عن علاجه أو كيف يتم مواجهة هذا الفيروس.



ومن أشهر نجوم الفن الذين انتصر المرض عليهم:

- الفنانة رجاء الجداوى



أصيبت الفنان رجاء الجداوى بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعلية، جاء ذلك بعد ارتفاع مفاجئ في درجة حرارة الفنانة رجاء الجداوي، كما أوضحت أميرة مختار أن والدتها أجرت التحاليل اللازمة وجاءت التحاليل إيجابية بفيروس كورونا.



وقد تدهورت الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد ذلك، وتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة وقامت بإجراء 3 مسحات ولكن كانت النتيجة تأتى إيجابية.

ولكن فى النهاية انتصر الفيروس وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عن عمر ناهز 82 عاما.

- الفنان طونى موسى



أصيب الممثل السورى طونى موسى ، بفيروس كورونا منذ عدة أشهر وعلى أثره انتقل إلى مستشفى الأسد الجامعى فى العاصمة دمشق لتلقى الرعاية التى يحتاجها.



ولكن فى النهاية، توفى الفنان طونى موسى متأثرا بفيروس كورونا المستجد بعد فترة.



والفنان الراحل طوني موسى من مواليد دمشق، بدأ مشواره الفني عام 1974 من خلال المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة، ثم أصبح عضوًا بنقابة الفنانين السوريين في سبتمبر.

وقدم طوني موسى أعمالًا مسرحية خلال مسيرته الفنية منها "عودة الغائب" و"انكسر الحيط" و"مات وما تاب" و"الناس إللي في السما الثامنة" و"عندما تغيب الزوجات" و"عشاق" و"الفخ".

- الفنان فايق عزب

