عرضت الإعلامية لميس سلامة مقدمة برنامج "صباح البلد" على شاشة قناة "دوت الخليج"، فيديو للكابو حميد الشاعري، خلال دعمه واكتشافه لموهبة جديدة في عمر الطفولة، وقالت لميس "الكابو حميد الشاعري صانع النجوم قرر اكتشاف طفلة جديدة هي مايا ناصف وعمرها 10 سنين". وجاء الفيديو به حميد الشاعري بصحبة الطفلة مايا ناصف، والتي صفها بأن صوتها معجزة، وترك حميد الحكم للجمهور حيث جعلها تغني أغنية "يا شمس غيبي". وفور انتهاء الفيديو قالت لميس "تحية لحميد الشاعري لأنه دائما ما يساعد المواهب الجديدة ويكتشف النجوم ويعطي لهم الفرصة في الظهور بل ويدعمهم ويساندهم في خواتهم الأولى حتى يصبحوا نجوم". وأنهت حديثها مؤكدة أن مصر تمتلك الكثير من المواهب التي تحتاج إلى من يدعمها ويعطي لها الفرصة للظهور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لميس سلامة تشيد بـ حميد الشاعري بعد دعمه للطفلة مايا ناصف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.