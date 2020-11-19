شاهد | لحظة وصول جثمان الفنان فايق عزب إلى مثواه الأخير

وصل منذ قليل، جثمان الفنان فايق عزب إلى مثواه الأخير في الإسماعيلية بعد أن وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وأكد نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، لـ "دوت الخليج" خبر الوفاة قائلًا: "بالفعل توفي الفنان فايق عزب، والدفنة سوف تكون في الإسماعيلية".