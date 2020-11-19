نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بالفائزين بجائزة عصام السيد لإخراج العمل الاول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ندوة تكريم الفائزين بجائزة العمل الاول جائزة المخرج عصام السيد، ضمن فعاليات الدورة الخامسة بحضور عضوين من لجنة تحكيم تلك المسابقة هما : الدكتور محمد الشافعي و الدكتورة رانيا فتح الله و ادار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر.

و بدأ حديثه قائلا: " تلك الجائزه التي يقدمها المهرجان اراها جائزة هامه يتفرد بها مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، حيث سبق ان قدمت اولي تجاربي في المركز الثقافي الفرنسي كمخرج، و حصلت علي الجائزة الاولي و سافرت الي فرنسا حينها لمشاهدة عروض مهرجان افنيون، لذلك فان مثل تلك التجارب هي من تعطي الخبرة و الحماس والتشجيع لتقديم اعمال جديدة.

ومن جانبها اعربت الدكتورة رانيا فتح الله عن سعادتها بالمشاركة في لجنة تحكيم اختيار العروض في المسابقة، و قالت: "انا سعيدة جدا بمشاركتي في لجنة التحكيم بمسابقه العمل الاول اخراج للشباب، حيث كان لدينا شروط لمنح الجائزة منها: ان يكون العمل هو الاول للمتقدم، و ان لا يزيد عمره عن 35 عام، مشيرة الي ان العروض المتقدمة كان بها مستوي متميز جدا.

وقال المخرج محمد الشافعي: احب في البداية توجيه تحيه للمخرج عصام السيد الذي كان له دور كبير في توجيهي، اثناء دراستي في مركز الابداع الفني،واضاف: نحن شاهدنا 22 عرض مسرحي بهم عدد كبير من العروض المتميزة، لكن في النهاية نحن نحكم في جائزة اخراج، ومن الأمور الجيدة انه لم يكن هناك خلاف بيننا عند المناقشة علي العروض ففي كل مرة نجلس فيها لنتناقش كان يوجد 3 عروض هم من يستحقون الجائزة.

مايكل مجدي الحاصل علي المركز الثالث عن عرض الدخان تحدث عن تجربته قائلا : انا سعيد بالمشاركة في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ،واريد الاشادة بالتنظيم، وانه كان فرصة عظيمة لنا كشباب، وكذلك اوجه الشكر للمخرج عصام السيد علي تلك الجائزة.

واضاف: هذا العمل هو اول تجربة لي بعد تخرجي من مركز الابداع، حيث اردت من خلال العرض القاء الضوء علي خطورة الادمان،و ليس المخدرات فقط و لكن ادمان كل شئ، مشيرا الي ان الميزانية التي خرجت من الجامعة للعرض كانت 15 الف جنية، و قال: هذا يجعلني افتح باب عدم مساواة الميزانية في كليات الجامعة، مما يصعب علينا التنافس بيننا و بين البعض.

وأوضح مايكل مجدي أن يوسف المنصور هو من قام بعمل إعداد للنص، وقال: تناقشت معه في الفكرة، وقمت بإضافة مشهد واحد فقط، لم يكن موجود في النص الاصلي، و الحمدلله حصلنا علي عدد من الجوائز كان اخرهم جائزة شرم الشيخ.

وقال اشرف علي الحاصل علي المركز الثاني عن عرض ماراصاد : انا احب كتابات المؤلف الالماني بيتر فايس، و النصوص التسجيلية، وكان النص يسمح بدخول تمثيل داخل التمثيل، قمنا بإخراج العرض، بميزانية 8 الاف جنيه بضرائبهم، وكنا نقوم ببروفه ساعتان في اليوم، قمت باعداد و اخراج العرض، و الاستعانة ببعض الاشعار ، وحصلت علي جائزة افضل مخرج في مهرجان القاهرة، وهذه الجائزة الثانية للعرض.

وقال محمد هشام الحاصل علي جائزة المركز الاول عن عرض أصحاب السعادة: النص مأخوذ عن الاشجار تموت واقفة، و هو احد النصوص الاسبانية، وبداخلي كنت اريد تقديم عمل يلمس مشاعر الجمهور، و ذلك النص ينقسم الي شقين الاول وجود جماعات تقوم بأعمال غير شرعية لمساعدة الناس، و الشق الثاني عن حكاية جد و جده يبحثون عن احفادهم.

واضاف: انا فضلت تناول الشق الاول، نصحني عدد كبير من الأصدقاء ان اجعل النهاية سعيدة، ولكني اردت ان اجعل نهاية واقعية بأن المجرم يأخذ عقابة مهما كانت النوايا جيدة.

وأشار الي انه حصل علي ميزانية 16 الف جنية، وشارك به بأكثر من مهرجان، وحصل علي عدد من الجوائز .

وطالب هشام في نهاية حديثه ان يتم الاهتمام بالمواهب، ووضعهم علي الطريق الصحيح، لانه يوجد عدد كبير من المواهب الذين حصلوا علي جوائز لم يعرف عنهم احد اي شيء .