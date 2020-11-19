نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب ساعات.. تامر حسني يطرح الأغنية السابعة والثامنة من ألبوم"خليك فولاذي".. مكرر .. الزميلة هبه أحمد نشرته الصبح بنفس المتن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان تامر حسني، لطرح الأغنية السابعة والثامنة من ألبومه الغنائي "خليك فولاذي" وذلك مساء اليوم.

والأغنيتين هما " في جمال كدا" وهي من كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور، توزيع وميكس وماستر چلال حمداوي، تم تسجيل الغناء باستوديو Th production، معبد الرحمن شوقي".

وأغنية "نفس النهاية" وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، توزيع وميكس أحمد عبد السلام، ماستر أمير محروس، تسجيل وميكس الغناء باستوديو Th production م جلال فهمي".

جدير بالذكر أن حسني طرح 6 أغاني من الألبوم وهم أغنية "كرهتني في الحب"، من كلمات محمد البوغه، وألحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، وأغنية "قولني كلام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله، و" بألف سلامة" كلمات تامر حسين، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس يحيى يوسف، ماستر جلال حمداوي".



"فجأة افترقنا" من كلمات محمد عاطف، ألحان تامر علي، توزيع وميكس يحيى يوسف، ماستر جلال الحمداوي، تسجيل جلال فهمي.