فن ومشاهير

بهذه الطريقة.. محمد فراج يهنأ أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما

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هنأ الفنان محمد فراج الفنان أحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى ذكي بعيد ميلادها ، فنشر صورة لهم عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام". 

وعلق فراج على الصورة قائلاً: "كل سنة و انتوا  طيبين و ناجحين و سعدا  يا حبايب القلب". 

يذكر أن الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي يحتفلان اليوم بعيد ميلادهم وهم يعتبران من أبرز ثنائي الوسط الفني الذي أحبهم الجماهير العريقة، فاحتفلت الفنانة منى زكي بعيد ميلادها الـ44، حيث إنها من مواليد مدينة القاهرة في اليوم الموافق 18 نوفمبر من عام 1976، وشهد اليوم نفسه احتفال زوجها الفنان أحمد حلمي بعيد ميلاده الـ51.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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