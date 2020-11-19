بهذه الطريقة.. محمد فراج يهنأ أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما

هنأ الفنان محمد فراج الفنان أحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى ذكي بعيد ميلادها ، فنشر صورة لهم عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

وعلق فراج على الصورة قائلاً: "كل سنة و انتوا طيبين و ناجحين و سعدا يا حبايب القلب".