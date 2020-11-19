أخبار الفن| وفاة القدير فايق عزب.. حرامي في جنازة الفنان الراحل

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها:

وصل منذ قليل، جثمان الفنان فايق عزب إلى مثواه الأخير في الإسماعيلية بعد أن وافته المنية بعد صراع مع المرض.

عبّرت الفنانة نشوى مصطفى، عن حزنها الشديد لوفاة الفنان القدير فايق عزب، إثر إصابته بفيروس كورونا حسبما صرحت زوجته.

قال راشد سعيد أحد المقربين من الفنان الراحل فايق عزب، أن سرادق العزاء سيقام بالعشريني في مدينة الاسماعيلية بعد مسجد الصفا، علي أن تقام صلاة الجنازة بمسجد المطافي.

توفي الفنان فايق عزب، منذ قليل بعد صراع مع المرض. وأكد نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، لـ "دوت الخليج" خبر الوفاه قائلًا: "بالفعل توفي الفنان فايق عزب، والدفنة سوف تكون في الإسماعيلية".

رحل الفنان الكبير فايق عزب، عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع مرض "مارسا".

فايق عزب هو ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية في عام 1943، عمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة.

نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

أمسكت بائعة جريد داخل مقابر محافظة الإسماعيلية، لصا اندس بين المصلين أثناء تشييع جثمان الفنان الراحل فايق عزب لمثواه الأخير بمقابر العائلة، وسرق هاتف شقيقه صالح عزب.

أصيب عدد كبير من الفنانين داخل الوسط الفنى بفيروس كورونا المستجد، ولكن هناك من قام بمحاربة الفيروس، وهناك من قد انتصر الفيروس عليه ليكتب نهاية حزينة لحياتهم، حيث كان شديد الخطورة ولم يكن أحد يعرف عن علاجه أو كيف يتم مواجهة هذا الفيروس.

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.