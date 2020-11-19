محمد فراج لـ منى ذكي وأحمد حلمي: كل سنة وانتوا ناجحين

وعلق فراج علي الصورة قائلا "كل سنة و انتوا طيبين و ناجحين و سعدا يا حبايب القلب".

تحتفل الفنانة منى زكي بعيد ميلادها الـ44، حيث إنها من مواليد مدينة القاهرة في اليوم الموافق 18 نوفمبر من عام 1976.

والطريف أن اليوم نفسه يشهد احتفال زوجها الفنان أحمد حلمي بعيد ميلاده الـ51، أي أن الحب والزواج ليسا فقط ما يجمع الثنائي الرومانسي بل يوم الميلاد أيضا.



لا يعرف كثيرون أن خبر ارتباط أحمد حلمي ومنى زكي نشر منذ سنوات طويلة، في إحدى المجلات الفنية اللبنانية، التي كانت تصدر في القاهرة، والتي تصدر غلافها عنوان "خطوبة منى زكي وأحمد حلمي"، وفي التفاصيل خبر صغير داخل المجلة يشير إلى قرب احتفال الفنانة منى زكي والمذيع والممثل الشاب أحمد حلمي بخطوبتهما مع تهنئة من المجلة.

مصدر الخبر كان أحد زملاء الفنانين اللذين يبدو أنهما أعلنا للمقربين فقط نيتهما، ولم يرغبا في إعلان الأمر للإعلام، ما دعا أسرة منى زكي، وتحديدا خالتها للاتجاه إلى مقر المجلة بشارع وادي النيل بالمهندسين، لنفي الخبر جملة وتفصيلا، وهو ما حدث بالفعل، ونشر في العدد التالي من المجلة الفنية الأسبوعية تكذيب للخبر.

بعد عدة أسابيع بالضبط من نفي الخبر قرر الثنائي الإعلان عن ارتباطهما، وخطوبتهما، ما جعل المجلة تصدر موضوعا طويلا تصدر الغلاف أيضا تحت عنوان "مبروك خطوبة منى زكي وأحمد حلمي.. ولكن!"، تعجبا فيه من نفي الخبر ثم حدوثه بعد أسابيع من النفي، وان المجلة تفهمت رغبة الثنائي في عدم الإعلان عن علاقتهما إلا في الوقت المناسب لهما.