عمرو مصطفى يطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد ميلاد الرئيس السيسي

طرح الفنان عمرو مصطفى، أغنية وطنية جديدة إهداء منه للرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد ميلاده.
وانتهى فيديو كليب الأغنية بجملة إهداء من عمرو مصطفى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث كتب "كل سنة وانت طيب يا ريس".
يذكر أن الملحن عمرو مصطفى أنه تلقى عددا كبيرا جدا من رسائل الشعراء، بخصوص المسابقة التي أقامها مؤخرا، للكتابة على "تيمة لحنية"؛ لإعطاء فرصة للمواهب الجديدة.
وكتب عمرو مصطفى، من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك" :"٧٠ ألف شاعر في يومين تم ارسال اشعارهم.. رجاء عايز فرصه مش اقل من شهرين؛ للفرز، واعطاء الموهوبين حقهم.. تحياتي لكل موهوب كتب علي التيمه سواء حلو او محاوله غير موفقه".
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