قفشته بنت.. حرامي في جنازة فايق عزب.. فيديو

أمسكت بائعة جريد داخل مقابر محافظة الإسماعيلية، لصا اندس بين المصلين أثناء تشييع جثمان الفنان الراحل فايق عزب لمثواه الأخير بمقابر العائلة، وسرق هاتف شقيقه صالح عزب. وقالت بائعة الجريد: "فوجئت باندساس شخص بين المصلين وقيامه بسرقة هاتف من أحد المصلين بجنازة الفنان الراحل، وأمسكت به وسط صرخات استغاثة، وبالفعل استجاب لي بعض المترددين على المقابر، وتأكدوا من صدق كلامي، وبالبحث عن صاحب التليفون، تبين أنه لشقيق الفنان الراحل".

وقال شاهد عيان، إن اللص اندس بين المصلين ولم يتوضأ، وبسؤاله قال: "هصلي من غير وضوء".

وأدى العشرات من أقارب وأفراد عائلة الفنان الراحل فايق عزب الذي وافته المنية صباح اليوم، الخميس، صلاة الجنازة على روحه، فور وصول الجثمان إلى مقابر العائلة بمحافظة الإسماعيلية.



وشارك في صلاة الجنازة العشرات من أهالي محافظة الإسماعيلية وأصدقاؤه الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء واستقبال جثمانه فور علمهم بخبر وفاته، في الوقت الذي غاب فيه الفنانون. ووصل جثمان الفنان الراحل داخل صندوق خشبي بداخله أكياس عزل لإصابته بفيروس كورونا.