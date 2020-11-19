نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داليدا خليل ترقص على غنوة حلوة وتدهش العالم العربي في "شيك أوي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رغم الظروف المحزنة التي مرّ بها لبنان والعالم العربي ومع تفشي وباء كورونا الذي أحبط العالم، نثرت داليدا خليل بكل موهبتها وجمالها عالمها الخاص عبر أغنية وكليب عبّرت خلالهما عن مدى عشقها للحياة.

غنّت ورقصت وأدخلت طاقة إيجابية لكثير من الناس: "على غنوة حلوة بحب أرقص، وبحب أبقى شيك اوي ما هو أصل عمري مش حينقص، لما انبسط وافرح اوي حابة حياتي، وأسلوبي فاختياراتي والحب يخصّ قلبي، هو اللي يقولي حبي هو اللي يسعدني أوي الدنيا زي رقصة، من غيرها الفرحة ناقصة اللحظة الحلوة اخدها، والحزن أقولو انسى".

فرغم الظروف القاسية يبقى الفرح وسيلة لطرد هموم الحياة. ولكن المهم أنّ داليدا استطاعت أن تضيف بصمة للفن الإستعراضي الغير مبتذل وتبرز تقنيات عالية في الرقص والأداء مما دفع ملحن الأغنية محمد يحيى للقول بأن نجمة جديدة قد ولدت بعد هذا الكليب. كذلك نجح مصمم الرقص بيار خضرا في أوّل عمل إخراجي له في خلق جدلاً إيجابياً في الفيديو ساهم في انتشار الأغنية.

الأغنية من كلمات أسامة محرز، ألحان محمد يحيى، توزيع عمر صبّاغ، والعمل برعاية ليرات وإنتاجG Music.

"شيك أوي" باللهجة المصريّة، مهّدت لإنطلاقة داليدا خليل أيضاً في مصر بعد أن نالت إعجاب المصريين خاصّة، فتصدّرت صورة غلاف الأغنية اللوحات الإعلانية في القاهرة كما تصدّر هاشتاغ #شيك_أوي على تويتر في لبنان بعد ساعات قليلة من إصدار الكليب، حيث تخطّى الفيديو الثلاث مئة ألف مشاهدة حتى الآن على قناة وتري بعد ثلاثة أيام من إصداره.