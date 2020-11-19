283 مليون مشاهدة لأغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي

حققت أغنية "بالبنط العريض"، للفنان الإماراتي حسين الجسمي، نجاحا كبيراً ،حيث تخطت الـ 283 مليون مشاهدة فوىطرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".

"بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبة .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".

يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.