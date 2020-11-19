بعد نشرها لصورة خادشه للحياء.. الجمهور لإبنته عمرو دياب: "لمي نفسك واعملي حاجه مفيدة"

نشرت كنزي دياب، ابنه الفنان عمرو دياب، مجموعة من الصور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت في الصور مع صديقتها، وأغضبت الجمهور بسب الحركة التي قامت بالتصوير بها، فكانت خادشة للحياء.

فكانت تعليقات الجمهور سيئة، فقال معجب: "يا فرحة بابي بيكي"، وكتب معجب آخر: "يا كنزي لمي نفسك واحترمي نفسك، آدي فرض ربنا ومتجريش ورا الشوارعية دول واعملي حاجة مفيدة".

وليست تلك المرة الأولى التي تقوم فيها كنزي بفعل تلك الحركة، إذ أنها سبق وظهرت في فيديو وهي ترقص مع صديقتها، وكانت ترتدي “أستومك” قاتم اللون وبنطلونا فضفاضا واسع اللون، مع سترة شتوية طويلة، خلال رقصها مع صديقة لها، لتقوم بحركة يد خادشة للحياء خلال تمايلها على نغمات أغنية أجنبية.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها كنزي، لهذا النوع من الهجوم، بل هي وشقيقتها جنا محط اهتمام الآلاف بسبب والدهما، الأمر الذي يعرض أولاده للكثير من الضغوط والمحاذير، والتي غالبا لا يلتفتون لها.

