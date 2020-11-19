صلاح عبدالله يرثي الراحل فايق عزب بكلمات مؤثرة

حرص النجم صلاح عبدالله على نعي وتوديع الفنان فايق عزب الذي رحل عن عالمنا اليوم.

ونشر صورة للراحل عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بكلمات مؤثرة وكتب : مع السلامة وفى رعاية الله ورحمته وعفوه ومغفرته يا طيب القلب يا حلو اللسان والطباع يا هادي يا راضي يا مبدع ، يا إنسان بالمعني الحلو للإنسان يا فنان بالمعني الحقيقي للفنان.

ورحل عن عالمنا اليوم الفنان فايق عزب، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وسيتم دفنه فى مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية .

وكان الفنان فايق عزب قد أجرى مؤخرًا عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في توقف حركة يده ورجله، وبعد إجراء العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وتبين أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط.

وكانت آخر أعمال الفنان فايق عزب الدرامية مسلسل"الضاهر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ياسر زايد، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر عبدالمنعم، بطولة محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، تامر عبدالمنعم، فريال يوسف.

