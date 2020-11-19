بدر الشعيبي يعاتب حبيبته "شكاكة"

طرح النجم بدر الشعيبي أحدث أغنياته المنفردة "شكاشة" مساء أمس الأربعاء على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، الأغنية من كلمات علي بوغيث وتلحين عبد العزيز لويس وتوزيع طلال العيدان، ومن إنتاج شركة بالمخبة الرائدة في مجال الإنتاج الفني وتتولى شركة "شبكة" الرائدة في مجال التوزيع الرقمي، التوزيع الديجيتال لها على جميع المنصات الرقمية.

وتعد أغنية "شكاكة" هي الأغنية الثالثة الذي يطرحها بدر الشعيبي من ألبومه الجديد "بالعربي"، بعد أغنيتي "بالعربي" و"أنا وياه". يضم الألبوم 9 أغنيات، ليتبقى 6 أغنيات سيتم طرحها الفترة المقبلة.