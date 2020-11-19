مصطفى قمر: Amar Academy حلم بقاله سنين وكنت بدأت أفقد الأمل إني أحققه

تحدث الفنان مصطفى قمر، عن حلمه الذي حققه، وهو افتتاح أكاديمية فنية، حيث نشر مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات إانستجرام" .

وعلق مصطفى على الصورة قائلاً: " Amar Academy المشروع ده كان حلم بقاله سنين، وكنت بدأت أفقد الأمل إني أحققه، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ومجهود وإصرار علي رشاد، مدير أعمالي، قاللي سيبني اشتغل وهافجأك بإذن الله " .

وتابع: "وفعلا بالمجهود المبذول منه ومن كل كرو العمل والمنتج الاستاذ أمجد شمعة والمديرة الأستاذة مروة يحيى، والاستاذة سوزان، وكل ده تحت متابعة الاستاذ علي رشاد، أنا بشكرهم وبشكرك يا علي إنك ساعدتني في تحقيق حلمي، أكاديمية قمر اللي هتخرج بإذن الله مذيعين وممثلين ومطربين وموسيقيين للحفاظ على الفن الراقي في مصر" .