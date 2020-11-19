مصطفى قمر: Amar Academy حلم بقاله سنين وكنت بدأت أفقد الأمل إني أحققه

وعلق مصطفى على الصورة قائلاً: " Amar Academy المشروع ده كان حلم بقاله سنين، وكنت بدأت أفقد الأمل إني أحققه، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ومجهود وإصرار علي رشاد، مدير أعمالي، قاللي سيبني اشتغل وهافجأك بإذن الله " .
وتابع: "وفعلا بالمجهود المبذول منه ومن كل كرو العمل والمنتج الاستاذ أمجد شمعة والمديرة الأستاذة مروة يحيى، والاستاذة سوزان، وكل ده تحت متابعة الاستاذ علي رشاد، أنا بشكرهم وبشكرك يا علي إنك ساعدتني في تحقيق حلمي، أكاديمية قمر اللي هتخرج بإذن الله مذيعين وممثلين ومطربين وموسيقيين للحفاظ على الفن الراقي في مصر" .
وطرح مؤخرا مصطفى قمر، أحدث ألبوماته الغنائية “لمن يهمه الأمر 2″، ويضم الألبوم 8 أغنيات، نفذها مصطفى قمر مع كل من الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمي، ولحنها مصطفى قمر وأشرف السرخوجلي، والألبوم بالكامل من توزيع مصطفى قمر نفسه.