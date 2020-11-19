"نحاول نتجاوز اللي ما كان حلو ".. بهذه الكلمات أصالة تشوق جمهورها للايف " تعرف على موعده"

نشرت الفنانة اصالة صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمبة بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام" .

وعلقت اصالة على الصورة قائلة:" قبل السنة ماتخلص رح نلتقى بهاليوم نتذكر فيه شو صار حلو بالأيام اللى مرت ونحاول نتجاوز اللى ماكان حلو استنونى في لايف فيديو على انستجرام يوم السبت الساعة ٨ مساءً بتوقيت القاهرة و ٩ مساءً بتوقيت السعودية على حسابي الرسمي".

وحرصت النجمة السورية أصالة نصري، على تشويق جمهورها ومتابعيها، بنشر صورة لها من أحدث أعمالها المرتقبة، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتعلن عن مفاجأة جديدة يوم السبت المقبل، والتي رجح عدد كبير من متابعيها بانها ستكون أغنية جديدة، وكتبت قائلة "بتعرفوا شو حيصير يوم السبت؟".وكانت قد نجحت محاولات الصلح بين أصالة والنجمة الإماراتية أحلام الشامسى.