بكلمات مؤثرة.. صلاح عبد الله ينعي فايق عزب

نعى الفنان صلاح عبد الله، صديقه الفنان فايق عزب الذي توفى اليوم بعد صراع مع المرض.

ونشر صلاح عبد الله عبر حسابه بإنستجرام صورة للراحل، وعلق عليها قائلا: "مع السلامة وفي رعاية الله ورحمته وعفوه ومغفرته ياطيب القلب ياحلو اللسان والطباع ياهادي ياراضي يامبدع ياإنسان بالمعنى الحلو للإنسان يافنان بالمعنى الحقيقي للفنان يا #فايق_عزب".

ورحل اليوم عن عالمنا الفنان فايق عزب، والذى كان يعتبر من أهم وأكبر النجوم فى الوسط الفنى والذى لديه عدد كبير من الأعمال التى تتعلق فى أذهان جمهوره الذى يحبه.

وكان عزب تعرض لأزمة صحية مفاجئة وسقط على الأرض، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من منزله بسبب سوء حالته، وحجزه بغرفة للعناية المركزة.

يذكر أن فايق عزب ولد بمدينة الإسماعيلية في عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة "ابن حزم الأولية"، ثم انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية، حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وبهذا فقد حقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة، وشارك في الكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بأدائه للأدوار الثانوية.