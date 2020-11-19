فن ومشاهير

عرض مسلسل "ضربة معلم" لمحمد رجب فى هذا الموعد

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض مسلسل "ضربة معلم" لمحمد رجب فى هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان محمد رجب عن موعد عرض مسلسله الجديد "ضربة معلم"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد رجب صورة البوستر الرسمي الخاص بمسلسل "ضربة معلم"، وعلق عليه قائلاً:" توكلنا علي الله، السبت ٢١ نوفمبر 8 مساءً علي CBc".

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رجب مشاركته في مسلسل "الأخ الكبير" والذي حقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا