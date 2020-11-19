نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سعد لمنى زكي وأحمد حلمي :" أنا واحد من الملايين اللي بتحبكم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان عمر سعد على تهنئة الفنانة منى ذكي وأحمد حلمي بعيد ميلادهم ، ونشرت عمر سعد صورة للثنائي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق على الصورة قائلاً:" أنا واحد من الملايين اللي بتحبكم ، عيد ميلادكم سعيد".

يذكر أن الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي يحتفلان اليوم بعيد ميلادهم وهم يعتبران من أبرز ثنائي الوسط الفني الذي أحبهم الجماهير العريقة، فاحتفلت الفنانة منى زكي بعيد ميلادها الـ44، حيث إنها من مواليد مدينة القاهرة في اليوم الموافق 18 نوفمبر من عام 1976، وشهد اليوم نفسه احتفال زوجها الفنان أحمد حلمي بعيد ميلاده الـ5.