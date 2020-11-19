بابتسامة عفوية.. أحمد سعد فى أحدث ظهور له عبر إنستجرام

يحرص الفنان أحمد سعد على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر أحمد سعد عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة له ظهر فيها بإبتسامة عفوية، وعلق قائلاً"أنا وأنا نصى اللي تحت بيضحك ونصي اللي فوق خبيث".

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "100 حساب"، بمشاركة مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

أغنية "100 حساب"، من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وكانت الأغنية قد أثارت أزمة بين نقابة الموسيقيين وشركة "مزيكا".