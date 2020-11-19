إيمان العاصي تشوق جمهورها لفيلمها الجديد "عمار"

شوقت الفنانة إيمان العاصي جمهورها لفيلمها الجديد "عمار" ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت إيمان البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : انتظروا العرض العالمي الأول لفيلم عمار ضمن عروض منتصف الليل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42 قريباً.

وتابعت : مبسوطة جداً لإختيار فيلم عمار لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته 42 يارب يعجبكم.

وتدور أحداث فيلم الرعب "عمّار" حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.

الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي. فيلم عمّار من إنتاج شركتي Nilewood وShofha، وتتولى شركة MAD Solutions مهام تسويقه.

