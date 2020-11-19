برسالة مؤثرة.. محمد صبحي يعني فايق عزب

نعى الفنان محمد صبحي زميله الراحل فايق عزب، الذي فارق عالمنا صباح اليوم ، بعد صراعه مع مرض كورونا المستجد و"مارسا" .

ونشر محمد صبحي صورة للفنان الراحل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب قائلًا: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، الأستاذ والقامة الفنية والفنان الخلوق والإنسان المثقف صديقي الحبيب فايق عزب " .

وتابع قائلاً:" الذي كنت أستمتع بمشاركته معظم أعمالي سأفتقدك كثيرًا والجمهور أيضًا سيفتقدك، لكن أعمالك ستعيش معه… دعواتي لك بالمغفرة والرحمة.. وأن يدخلك الله فسيح جناته.. ولأسرتك الصبر والسلوان".

ورحل عن عالمنا اليوم الفنان فايق عزب، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وسيتم دفنه فى مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية .

وكان الفنان فايق عزب قد أجرى مؤخرًا عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في توقف حركة يده ورجله، وبعد إجراء العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وتبين أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط.

وكانت آخر أعمال الفنان فايق عزب الدرامية مسلسل"الضاهر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ياسر زايد، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر عبدالمنعم، بطولة محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، تامر عبدالمنعم، فريال يوسف.