صانعة البهجة فى الفن المصري.. نسرين طافش تهنئ لبلبة بعيد ميلادها

حرصت الفنانة نسرين طافش على تهنئة الفنانة لبلبة بعيد ميلادها الذي يحل اليوم ،ونشرت نسرين صورة تجمعهما عبر حسابها بإنستجرام ، ووجهت لها رسالة خاصة وكتبت :عيد ميلاد سعيد وعمر مديد لصانعة البهجة والعلامة الفارقة فى الفن المصري والعربي ، المتفردة والإستثنائية .

وتابعت قولها : الروح الجميلة اللي عايشة الحب والتصالح النفسي مع نفسها ومع الناس ، بالفعل مش بالكلام بس ، كل سنة وانتي طيبة اسطورة الإبداع والتميز منعمة بالصحة والسعادة والخير .. بحبك جدا.

يشار إلى أن "الوجه الآخر" أحدث ظهور لنسرين طافش، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد سلامة، ومادلين طبر، وعماد رشاد، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

