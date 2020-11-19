بهذه الكلمات.. يوسف الشريف ينعى وفاة فايق عزب

حرص الفنان يوسف الشريف على نعي الفنان فايق عزب الذي رحل عن عالمنا اليوم.

ونشر يوسف صورة للراحل عبر حسابه بإنستجرام ، وكتب : إنا لله وإنا إليه راجعون ، البقاء لله فى وفاة الفنان فايق عزب ، اسكنه الله فسيح جناته والهم أهله الصبر والسلوان.

ورحل عن عالمنا اليوم الفنان فايق عزب، وذلك بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 77 عاماً.

وكان الفنان فايق عزب قد أجرى مؤخرًا عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في توقف حركة يده ورجله، وبعد إجراء العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وتبين أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط.

وكانت آخر أعمال الفنان فايق عزب الدرامية مسلسل"الضاهر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ياسر زايد، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر عبدالمنعم، بطولة محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، تامر عبدالمنعم، فريال يوسف.

