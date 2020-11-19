بالأسود.. سميرة سعيد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

تحرص الفنانة سميرة سعيد على التواصل الدائم مع متابعيها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت سميرة سعيد عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، صورة لها من كواليس برنامج "the senior voice"، واعتمدت على فستان أسود جذاب ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن أخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.