الكاتبة رشا سمير تحتفل بتوقيع "للقلب مرسى أخير" بمكتبة "ديوان" 21 نوفمبر

تنظم مكتبة "ديوان"، حفل توقيع كتاب "للقلب مرسى أخير"، للدكتورة والكاتبة الروائية رشا سمير، وذلك السبت ٢١ نوفمبر، في تمام السادسة، بمقر المكتبة الكائن بهليوبوليس مصر الجديدة.

ومن المنتظر حضور عدد كبير من القراء وجمهور والكاتبة، وكوكبة من نجوم الفن والسياسة والإعلام، كما تقوم "سمير"، بتوقيع باقة من أعمالها السابقة.

وعن مضمون الرواية قالت: "الرواية تدور حول فكرة المعركة الأخيرة في حياة كل منا، خمس أبطال، ثلاث سيدات ورجلين، تتقاطع أقدارهم وتتشابك خطواتهم في رحلة بحث عن مرسى أخير لقلوبهم الحائرة، فهل ينجحون؟.. إنها رواية إجتماعية بجدارة أعد فيها قرائي برحلة إلى حيث ترسو القلوب، سعيدة جدا بوقع صورة الغلاف الإيجابية على القراء، أولا لأن الغلاف حيرني كثيرا وثانيا لأنه من تصميم إبنتي فرح هشام".

يذكر أن الكتابة رشا سمير صدر لها عدد من الروايات التي لاقت نجاحًا كبيرًا منذ ٢٠١١، بداية بكتاب "بنات في حكايات" ثم رواية "جواري العشق" مرورًا ب "سألقاك هناك"، وختامًا بكتاب "يعني أي راجل؟".