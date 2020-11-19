بعد رحيله.. تعرف على علاقة عزب فايق بالشيخ الشعراوي

توفى اليوم الفنان فايق عزب، بعد صراع مع المرض، تاركا خلفه بصمة مميزة فى عالم التمثيل والفن، وقدم العديد من الأعمال الفنية سواء ى فى الدراما أو السينما أو الإذاعة أو المسرح.

عرف عن الفنان فايق عزب علاقته القوية بالشيخ محمد متولي الشعراوي، حيث كان صديقًا مقربًا له، وكانت تجمعه به جلسات نقاشية عدة.

وقال عزب خلال لقاء له: "الشيخ الشعراوي كان صديقي وكنت ساكن جنبه في آخر فيصل، وسألته عن رأيه في الفن، فقال تعبير جميل، وهو إن الفن مثل السكين، هناك سكين تقطع به الخضار والسلطة وسكين آخر تذبح به، إذا ليس العيب في السكين ولكن العيب فيمن يمسك به".

يذكر أن نشأ فايق عزب في أسرة متدينة وكان يحفظ القرآن الكريم في طفولته في أحد الكتاتيب في الإسماعيلية، والتحق لفريق التمثيل في جامعة القاهرة وشارك في عرض مسرحية «هاملت» وفاز بجائزة أحسن ممثل على مستوى الجامعات.