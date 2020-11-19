بكلمات رومانسية.. شريف رمزي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

يحرص الفنان شريف رمزي على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر شريف رمزي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له برفقة زوجته ريهام أيمن، وعلق قائلاً"كل سنة وأنتي طيبة ياحبيبة قلب روح عمر عقل حياة قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي، بجد كل سنة وانتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة فى الدنيا".

يذكر أن آخر أعمال شريف رمزي مسلسل "واكلينها والعة"، والذي شارك في بطولته مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش.