بإطلالة جذابة.. أميرة نايف تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة أميرة نايف عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "أميرة نايف" بإطلالة جذابة، مرتدية سترة حمالات مكشوفة البطن والصدر باللون الاسود وبنطالا أنيقا بنفس اللون وتركت شعرها الاشقر منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وتثير أميرة نايف دائما الجدل بإطلالتها، فهي من الفنانات التي تبرز جمال أنوثتها بالملابس الملفتة، فتفضل ارتداء الملابس المكشوفة والمصممة بتصميم هاف ستوماك وأو شولدر.

شاركت في بطولة عدة أفلام منها جاءنا البيان التالى وصاحب صاحبه و8% كما شاركت في بطولة عدة مسلسلات منها أهل الهوى وفرعون وقصة حب.

يذكر أن آخر أعمال أميرة نايف مسلسل "شقة فيصل"، الذي عُرض في ماراثون دراما رمضان الماضي بعد مشاركتها في مسلسل "سلسال الدم".

وتنتظر أميرة نايف عرض "مسلسل "السر" الذي شاركت فيه مؤخرا وهو من بطولة حسين فهمي، ونضال الشافعي، ووفاء عامر ومايا نصري، ومن إخراج محمد حمدي.