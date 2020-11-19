برسالة رومانسية.. شريف رمزي يحتفل بعيد ميلاد زوجته ريهام ايمن

احتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام ايمن.

ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا "‏كل سنة و إنتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي بجد كل سنة وإنتي في حضني و منورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا ربنا يخليكي ليا و لولادك بالمرة"

وكانت احدث مشاركات ريهام ايمن الفنيه بطولة مسلسل العراف مع الزعيم عادل امام وزوجها شريف رمزي والفنان احمد فلوكس ورشا مهدي

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان احدث أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.

حضر شريف رمزي مؤخرا مهرجان الجونة السينمائي في دورتة الرابعه مع عدد نجوم الفن ، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.