بإطلالة رومانسية.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان مع زوجته

نشر النجم محمد رمضان فيديو جديدا له عبر خاصية استورى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

ظهر محمد رمضان بصحبة زوجته في شرفة تطل علي نهر النيل وحرص على تقبيل جبين زوجته أثناء استماعهما لاغنية انت عمري لـ ام كلثوم.

وشارك محمد رمضان فى سباق الدراما الرمضانية 2020 ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وحقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 48 مليونا و724 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي.

وشارك مع محمد رمضان في غناء الكليب؛ المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا، والأغنية من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.

وتقول كلمات الأغنية "هقولك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".

على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.