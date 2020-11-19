غادة عبد الرازق تهنئ الثنائي منى زكي وأحمد حلمي بعيد ميلادهما

هنأت الفنانة غادة عبد الرازق الثنائي أحمد حلمي، ومني زكي بعيد ميلادهما ونشرت صورا لهما عبر خاصية الاستوري علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت غادة عبد الرازق علي الصورة قائلة: "بحبكم عيد ميلاد سعيد"
واحتفلت الفنانة منى زكي بعيد ميلادها الـ44، أمس الأربعاء حيث إنها من مواليد مدينة القاهرة 18 نوفمبر 1976.
والطريف أن اليوم نفسه يشهد احتفال زوجها الفنان أحمد حلمي بعيد ميلاده الـ51، أي أن الحب والزواج ليسا فقط ما يجمع الثنائي الرومانسي بل يوم الميلاد أيضا.
يعرض حاليا فيلم "الصندوق الأسود" للفنانة منى زكى فى دور العرض وهو العمل الذى يشهد عودة منى زكى إلى السينما بعد غياب طويل.
يشارك فى بطولة الفيلم بجوار منى زكى كل من محمد فراج مصطفى خاطر واخراج محمود كامل وتاليف احمد الدهان وهيثم الدهان.
يشار الى ان الفنانة غادة عبد الرازق شاركت في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.
ويعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.
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