بعد وفاة الفنان فايق عزب.. تعرف على سر حبه للعمل مع الزعيم عادل إمام

توفي الفنان فايق عزب صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وأكد نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، لـ "دوت الخليج" خبر الوفاه قائلًا: "بالفعل توفي الفنان فايق عزب، والدفنة سوف تكون في الإسماعيلية".

وكان عزب قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة وسقط على الأرض، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من منزله بسبب سوء حالته، وحجزه بغرفة للعناية المركزة.

كان الفنان فايق عزب يحب العمل مع الفنان عادل إمام كثيرا، وفي لقاء سابق له كشف سر حبه في العمل مع الزعيم عادل إمام قائلا: "أنا أحب العمل مع عادل إمام، لأنه كان زميلي في الجامعة، وكان بيتفرج عليا وهو رجل عظيم، ويقول الحق، ويحب يابقي اللي جنبه قوي في التمثيل.

وأضاف "عزب": "أنا كنت في أسيوط أنا وعادل إمام وتفاجأ بـأني ليا شعبية قوية بسبب مسلسل سوق العصر، وكان بيقولي في المسرح "انت عامل معايا دور جامد اوي".

ومن ناحية أخري قال الطبيب المعالج لفايق عزب، فوجئت بأن الفنان القدير فايق عزب يرقد على بعد خطوات مني، وبسؤالي عما إذ كان مصابًا بكورونا علمت، في مفاجأة لم تخطر لي على بال، أنه مصاب بمرض اسمه "مارسا"، وبتحققي من هذا المرض الغريب، علمت أنه نوع من الجراثيم التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية".

وقال: مع التقدم الطبي تم إثبات بعض أنواع المضادات الحيوية التي تساعد في علاجها، وهو مرض انتشر عام 2007 ، وتسبب في وفاة 11 ألف شخص، وأدى إلى إغلاق بعض المدارس وتقليل التجمعات، في صورة مقاربة تمامًا لما يشهده العالم في ظل جائحة كورونا".

فايق عزب هو ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية في عام 1943، عمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامع.

من أهم أعمال الفنان الراحل، : فيلم "عروس البحر" و"أنا والنظام وهواك"، ومسلسل "سلسال الدم"، و"الكابوس"، و"القاصرات"، و"أشجار النار"، و"ولد الغلابة"، وغيرها من الأعمال.