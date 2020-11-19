كريستوفر هامبتون يقدم فيلمه الجديد بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

يكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ42 المخضرم كريستوفر هامبتون، وهو كاتب مسرحي وسيناريست بريطاني ، تنقلت عائلته في صغره بين عدة بلدان من بينها الإسكندرية في مصر وعديد من الدول الأخرى قبل الاستقرار في إنجلترا بلده الأصلية.



بدأ اهتمام هامبتون بالمسرح أثناء دراسته في جامعة أوكسفورد قبل أن ينقل خبرته الأدبية للسينما بداية من سبعينيات القرن الماضي، واقتبس أشهر أعماله للسينما من نصوص أدبية ومسرحية لكتاب عظماء بشكل خاص نظرًا لخلفيته في الكتابة المسرحية.

ويقدم خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي أحدث أعماله فيلم ”الأب“ المأخوذ عن مسرحية من تأليف فلوريان زيلر والذي شاركه في كتابة النص للشاشة الفضية. ويعتبر فيلم ”علاقات خطرة“ (1988) أهم أعماله، وفاز عنه بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو مقتبس من أعمال أخرى ، وقد حول هامبتون ”علاقات خطرة“ إلى مسرحية وسيناريو سينمائي من أصل روائي بنفس الاسم. كما ترشح لأوسكار أخرى في نفس الفئة عن فيلم ”تكفير“ (2007) المقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب البريطاني إيوان مكيوان بالإضافة إلى ترشيح لكل من الجولدن جلوب والبافتا عن نفس الفيلم. ترشحت أعماله ثلاث مرات لجائزة البافتا البريطانية الشهيرة وفاز بها مرة واحدة عن فيلم ”علاقات خطرة“. وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان كان السينمائي عام 1995 عن فيلم ”كارينجتون“. بجانب كتابته للسناريوهات والمسرحيات وضع هاميتون اسمه كمخرج على ثلاثة أعمال سينمائية أولها ”كارينجتون“ (1995) الذي حوله إلى سيناريو من رواية لمايكل هولوريود، وبعده بعام واحد ”العميل السري“ من رواية لجوزيف كونراد وأخيرًا ”تخيل الأرجنتين“ (2003) المقتبس من رواية للورنس ثورنتون.

وأعلن رئيس مهرجان القاهرة السينمائي محمد حفظي تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز، بالإضافة إلى عدد من الأفلام الحاصلة على أرفع الجوائز في المهرجانات الكبرى ومن بينها الفيلم الأمريكي (Nomadland - أرض الرُحّل)، في عرضه الأول بأفريقيا والعالم العربي، بعد فوزه باثنين من أبرز جوائز العام "الأسد الذهبي" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو.