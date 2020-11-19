مخرج قابل للكسر يكشف لـ«دوت الخليج» صعوبات العمل

كشف المخرج أحمد رشوان الصعوبات التي قابلته من أجل خروج فيلم قابل للكسر إلى النور.
وقال في تصريحات ل"دوت الخليج": لم يكن سهلا أن أكون مخرجا ومنتجا للعمل، إلي جانب أننا صورنا في الشارع، فلم يكن أيضا الأمر سهلا في الحصول على التصاريح المطلوبة.
وتابع: ولكن هناك جانبا إيجابيا، أن عددا من الأصدقاء ساعدونا في إيجاد لوكيشنات تصوير، وهناك عدد من الأصدقاء دعموا الفيلم وشاركوا بأجورهم سواء من الأبطال أو العاملين أمام الكاميرات لكى نتخطى عقبة الإنتاج.
وأضاف: أغلب المشاركين في التمثيل كانوا شبابا تعرفت عليهم من ورشة تمثيل واعرف مستواهم الفني جيدا.
قصة الفيلم حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، وتستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.
"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي.
وكانت قد قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة اختيار الفيلم المصري "قابل للكسر" ليعرض في مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط خلال فعاليات الدورة ال ٣٦.
وكان من المقرر عرض الفيلم في الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في شهر مارس الماضى، لكنه لم يعرض في المسابقة الرسمية، بعد توقف العروض الجماهيرية بسبب تفشي فيروس كورونا في هذا الوقت.
يذكر ان إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته ال36 والمهداة إلي الفنان عزت العلايلي أعلنت جوائز المهرجان.
واجتمعت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط بعد أن شاهدت الأفلام المشاركة وعددها 12 فيلما وبعد المناقشة قررت الآتى:
1. جائزة افضل فيلم - اليونان - فرنسا ( بارى) pari
2. جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم ( نافذة على البحر ) اسبانيا window to the sea
3. جائزة يوسف شاهين افضل مخرج ( سيا ماك اعتمادى ) عن الفيلم اليونانى بارى
4. جائزة نجيب محفوظ افضل سيناريو ( نافذة على البحر ) اسبانيا ( لويس مويا ريجرادو)
5. جائزة عمر الشريف افضل ممثل ( ربيع جليم ) عن فيلم اللكمة ( المغرب )
6. جائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة ( كارول سماحة ) عن فيلم بالصدفة
مناصفة و (ايما سواريز )عن فيلم نافذة على البحر
7. جائزة القدس للإنجاز الفنى عن الفيلم السورى ( غيوم داكنة ) لانه يعبر عن معاناة ابطال الفيلم لظروف قاسية وحقيقية على ارض الواقع الان جسدها المخرج بشكل درامى جيد
8. جائزة كمال الملاخ للعمل الاول اخراج عن الفيلم اللبنانى ( مفقود )
9. جائزة نور الشريف لأفضل فيلم عربى ( اللكمة ) المغرب
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