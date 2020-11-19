بهذه الكلمات.. رانيا محمود ياسين تعبر عن اشتياقها لوالدها

أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين ،عن اشتياقها الشديد لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين وتذكرته بكلمات مؤثرة ، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت رانيا صورة عائليه وعلقت على الصورة قائله:" بابي حبيبي وجوز خالتي المهندس بدر تيسير ، الله يرحمهم جميعاً يارب ويسكنهم فسيح جناته وخالتي الإعلامية نانو حمدي والعبد لله رانيا جونيور.

يشار أن محمود ياسين توفي بعد صراع مع المرض ، عن عمر ناهز 79 عاماً.

وفى سياق آخر، شاركت رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي.

