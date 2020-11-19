شاهد.. أحمد رزق وداليا مصطفى ومحمد جمعة بكواليس "يوم وليلة"

شارك الفنان محمد جمعة، جمهوره ومتابعيه بـ صورة جديدة له من كواليس مسلسل "في يوم وليلة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "جمعة" في الصورة برفقة الفنان احمد رزق والفنانة داليا مصطفي، ونالت الصورة اعجاب العديد من المتابعين.

يذكر ان مسلسل "في يوم وليلة"، بطولة أحمد رزق، داليا مصطفى، أيتن عامر، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.

مسلسل "فى يوم وليلة" يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل "خط الإيد" من نوعية الـ45 حلقة، الذى عرض مطلع شهر يناير الماضى وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.