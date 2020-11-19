غادة عبد الرازق تهنئ منى زكي وأحمد حلمي بعيد ميلادهما

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق، على تهنئة الثنائي أحمد حلمي ومني زكي بعيد ميلادهما، و ذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث قامت "عبدالرازق" بنشر صورة لهم عبر خاصية "الاستورى" وعلقت غادة عبد الرازق علي الصورة قائلة: "بحبكم عيد ميلاد سعيد"

واحتفلت الفنانة منى زكي بعيد ميلادها الـ44، أمس الأربعاء حيث إنها من مواليد مدينة القاهرة 18 نوفمبر 1976.

والطريف أن اليوم نفسه يشهد احتفال زوجها الفنان أحمد حلمي بعيد ميلاده الـ51، أي أن الحب والزواج ليسا فقط ما يجمع الثنائي الرومانسي بل يوم الميلاد أيضا.

في سياق منفصل، يعرض حاليا فيلم "الصندوق الأسود" للفنانة منى زكى في دور العرض وهو العمل الذى يشهد عودة منى زكى إلى السينما بعد غياب طويل.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجوار منى زكى كل من محمد فراج مصطفى خاطر واخراج محمود كامل وتاليف احمد الدهان وهيثم الدهان.