محمد على خير: افتكرنا الكورونا خدت شنطتها ومشيت ولكنها عادت مرة أخرى

قال الإعلامى محمد على خير، إن الكورونا عادت بقوة، فأمس سجلنا 325 حالة، وبالتالى الزيادة حوالى 50 %، وما هو ما يعيدنا للأرقام الكبيرة، ولذلك فهناك تحذيرات، والحكومة قد تتخذ إجراءات احترازية، مثل غلق المولات والمحال، ولا يوجد مدارس، وغلق الكافيهات والقهاوى، وإلغاء صلاة الجمعة والقداس.

وتابع خير، فى "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، "كنا بنعتقد أن الكورونا خدت شنطتها ومشيت.. لكن للأسف الكورونا رجعت"، والدكتور مصطفى مدبولى، ربما يطل علينا كل أسبوع، وفى المقابل، أن وزارة الأوقاف، أكدت أن دخول المسجد بالكمامة وبإجراءات احترازية، وربما يتم غلق المساجد مرة أخرى.

وأضاف خير، دار الإفتاء أكدت أن الشخص إذا خشى على نفسه من كورونا، يجوز له صلاة الجمعة فى المنزل، وعدم أداءها فى المساجد، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، من الأفضل ألا يصلوا فى المساجد.