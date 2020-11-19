محمد إمام ينعي الفنان فايق عزب

نعى الفنان محمد عادل امام الراحل فايق عزب ، وذلك عبر نشر صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وعلق محمد امام قائلا:" ‏إنا لله وإنا إليه راجعون

البقاء لله في وفاة الفنان ‎#فايق_عزب

أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان".

وكان عزب تعرض لأزمة صحية مفاجئة وسقط على الأرض، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من منزله بسبب سوء حالته، وحجزه بغرفة للعناية المركزة.

يذكر أن فايق عزب ولد بمدينة الإسماعيلية في عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة "ابن حزم الأولية"، ثم انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية، حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وبهذا فقد حقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة، وشارك في الكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بأدائه للأدوار الثانوية.

شيع اليوم الخميس، جثمان الفنان الراحل فايق عزب، وحيدا دون حضور الفنانين، بعد معاناته لمدة 15 يوما من فيروس كورونا الي ان وافته المنية بمستشفي العجوز وشيع جثمانه في محافظة الاسماعيلية.

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان فايق عزب كان يرقد في المستشفى منذ 15 يوما، وأجرى تحليلا أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، كما أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته تسبب في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط، الي ان وفاته المنية صباح اليوم.

حالة من الحزن انتابت اهالي محافظة الاسماعيلية عقب وفاة الفنان فايق عزب الذى اعتاد علي زيارة مسقط راسه حيث كان حريصا علي المشاركة في اغلب الفعاليات بالاضافة الي التجول في شوارع مدينة الاسماعيلية رغم شهرته، الا انه كان يحرص علي ان يظل مشاركا لابنائها في تراثها، الامر الذي جعله احد اهم رموزها المخلصين، وكان صديق المواطن البسيط قبل السياسي او لاعب الكرة.